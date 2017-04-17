Сборная России обыграла Белоруссию на юниорском чемпионате мира

Сборная России обыграла Белоруссию в матче юниорского чемпионата мира. Дублем составе россиян отметился нападающий Иван Чехович. Также по шайбе на свой счет записали Кирилл Слепец и Андрей Свечников.

Сборная России занимает второе место в группе B. В четвертом матче группового турнира команда встретится со сборной Чехии.

Чемпионат мира

Сборные до 18 лет

Группа B

РОССИЯ – Белоруссия – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Аносов – 1 (Ажгирей), 26:12 – 0:1. Чехович – 2 (бол., Липанов, Свечников), 28:11 – 1:1. Слепец – 2, 29:28 – 2:1. Свечников – 3 (Рубинчик), 50:11 – 3:1. Чехович – 3 (бол., Саморуков), 55:01 – 4:1.

Вратари: Устименко – Грищенко.

Штраф: 16 – 12.

Броски: 18 (7+11+0) – 26 (13+13+0).

Судьи: Гейдук, Дипьетро.

17 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.