Российские юниоры проиграли Чехии в полуфинале Мемориала Глинки

Сборная России, составленная из игроков не старше 18 лет, не сумела пробиться в финал Мемориала Глинки. В полуфинале россияне уступили сверстникам из Чехии – 1:2. Единственную шайбу у них забросил Данила Дяденькин.

В финале турнира чехи встретятся с Канадой, победившей Швецию (4:1). Шведы и россияне поборются за третье место.

Мемориал Глинки

1/2 финала

РОССИЯ U18 – Чехия U18 – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Швеция U18 – Канада U18 – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)