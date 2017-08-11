Российские юниоры проиграли Чехии в полуфинале Мемориала Глинки

Сборная России, составленная из игроков не старше 18 лет, не сумела пробиться в финал Мемориала Глинки. В полуфинале россияне уступили сверстникам из Чехии – 1:2. Единственную шайбу у них забросил Данила Дяденькин.
В финале турнира чехи встретятся с Канадой, победившей Швецию (4:1). Шведы и россияне поборются за третье место.
Мемориал Глинки
1/2 финала
РОССИЯ U18 – Чехия U18 – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Швеция U18 – Канада U18 – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
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