Россия уступила Швеции в полуфинале "Кубка Глинки/Гретцки"

Сборная России уступила Швеции в полуфинале одного из самых престижных турниров в юниорском хоккее – "Кубка Глинки/Гретцки" (ранее он назывался Мемориал Глинки). Россияне одержали три победы на групповой стадии, но не смогли обыграть шведов. Первые два периода обошлись без голов. В начале третьей двадцатиминутки Швеция вышла вперед, но за 2 минуты до конца встречи российской команде удалось сравнять счет – забросил шайбу Василий Подколзин. Тем не менее, на последней минуте шведы смогли вырвать победу.

В другом матче 1/2 финала встретятся действующий победитель Канада и США.

Кубок Глинки/Гретцки

1/2 финала

Россия – Швеция – 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Броберг (Бьерселиус, Костмар), 45:16 – 0:1. Подколзин, 58:06 – 1:1. Хенрикссон, 59:16 – 1:2.

Вратари: Аскаров – Альнефельт.

Броски: 35-19.

Штраф: 6-12.

Россия: Аскаров (Сартаков); Седов – Князев, Грицюк – Спиридонов – Чинахов; Миронов – Ващенко, Гутик – Николаев – Подколзин; Бычков – Тювилин, Лихачев – Абрамов – Гущин; Чистяков – Буренов, Алхимов – Амиров.