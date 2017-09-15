Представлен логотип ЮЧМ-2018, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске

Федерация хоккея России (ФХР) представила логотип юниорского чемпионата мира, который пройдет в Челябинске и Магнитогорске. Турнир состоится с 19 по 29 апреля 2018 года.

– Ключевым элементом логотипа являются изображение гор и реки, воплощающие идею природного богатства и разнообразия, а также особого географического положения городов проведения чемпионата мира. След от вылетающей на большой скорости шайбы символизирует реку Урал. В качестве фона использован растительный орнамент, воплощающий богатые традиции русского народного изобразительного искусства, – говорится в сообщении на сайте ФХР.

Напомним, сборная России на турнире сыграет в группе В против Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.