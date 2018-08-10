Полуфинал Кубка Глинки/Гретцки Россия – Швеция. Видеотрансляция. Комментирует Еронко

В 0.00 по московскому времени состоится полуфинал одного из самых престижных турниров в юниорском хоккее – Кубка Глинки/Гретцки (ранее он назывался Мемориал Глинки).

Сборная России до 18 лет (2001 г.р.) одержала три победы на групповом этапе, обыграв Финляндию (7:2), Чехию (3:0) и США (8:3), и вышла в полуфинал, где сыграет с Швецией.

В другом матче плей-офф встретятся действующий победитель соревнований Канада и США.

Видеотрансляцию матча вы можете посмотреть на Ютуб-канале ФХР, ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Комментировать матч будет корреспондент "СЭ" Игорь Еронко.