Мифтахов начнет ЮЧМ в воротах сборной России

Вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов выйдет в старте на первый матч Юниорского чемпионата мира с Францией, сообщили "СЭ" в пресс-службе ФХР. Состав звеньев не изменился по сравнению с последней тренировкой.

Марченко – Морозов – Исхаков, Галенюк – Журавлев.

Завгородний – Соркин – Ротенберг, Малышев – Мисюль.

Кизимов – Жабреев – Дорофеев, Охотюк – Романов.

Спиридонов – Михайлов – Подколзин, Жиляков – Замула.

Напомним, что 17-летний голкипер занимает вторую строчку европейского преддрафтого рейтинга Скаутского бюро НХЛ. Матч Россия - Франция состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)