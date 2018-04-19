16:53 19 апреля | Хоккей — Юниоры

Мифтахов начнет ЮЧМ в воротах сборной России

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Вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов выйдет в старте на первый матч Юниорского чемпионата мира с Францией, сообщили "СЭ" в пресс-службе ФХР. Состав звеньев не изменился по сравнению с последней тренировкой. 

Марченко – Морозов – Исхаков, Галенюк – Журавлев. 

Завгородний – Соркин – Ротенберг, Малышев – Мисюль.

Кизимов – Жабреев – Дорофеев, Охотюк – Романов.

Спиридонов – Михайлов – Подколзин, Жиляков – Замула. 

Напомним, что 17-летний голкипер занимает вторую строчку европейского преддрафтого рейтинга Скаутского бюро НХЛ. Матч Россия - Франция состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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hrenobl68

Начнет и закончит, да минуют травмы его)

19:52 19 апреля

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