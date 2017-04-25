Максим Жуков: "Подражаю Сергею Бобровскому"

Вратарь юношеской сборной России Максим Жуков назвал своим любимым игроком голкипера "Коламбуса" Сергея Бобровского. 23 апреля сборная России для игроков до 18 лет завоевала бронзу чемпионата мира, обыграв в матче за третье место Швецию. Жуков был признан лучшим голкипером турнира.

- Бронза – это успех для нас, с одной стороны, но, с другой стороны, обидно, что не поборолись за золото, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Про личный приз я узнал только на утро после финала, об этом в автобусе объявил тренер, большой сюрприз получился. Мой любимый игрок - это Сергей Бобровский, это мой кумир, в игре я подражаю ему, стараюсь играть как он. Нет, мы никогда не пересекались, знаю, что однажды это случится.

Теперь начинаю думать о драфте, потому что было не до этого. Посмотрим, как все будет. У меня нет одного клуба, в который я хотел бы попасть, это же НХЛ - самое главное, попасть в эту лигу, а в какую команду, неважно. Следующий год буду снова играть в "Грин Бэе". USHL – это самая сильная лига в Америке для моего возраста, быстрая игра, много бросков. Стадион у нас вмещает десять тысяч, а в среднем на игры приходит по четыре-пять тысяч человек, той же МХЛ такие цифры только снятся.