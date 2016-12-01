Капризов, Квартальнов и Самсонов вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России утвердил состав команды на заключительные сборы перед чемпионатом мира. Итоговая заявка на турнир будет объявлена после контрольных матчей в Кингстоне, где сборная России проведет два контрольных матча: с Данией (20 декабря) и Швецией (22 декабря). Чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Вратари: Антон Красоткин ("Рязань"), Илья Самсонов ("Металлург" Мг), Владислав Сухачев ("Челмет").

Защитники: Вадим Кудако ("Северсталь"), Михаил Сидоров ("Ак Барс"), Артем Чмыхов (ЦСКА), Камиль Фазылзянов ("Нефтехимик"), Егор Воронков, Михаил Епишин (оба – "Витязь"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Руслан Петрищев ("Салават Юлаев"), Егор Рыков (СКА), Артем Волков ("Динамо" Бшх).

Нападающие: Кирилл Капризов, Михаил Воробьев, Михаил Котляревский (все – "Салават Юлаев"), Кирилл Ураков ("Торпедо" НН), Данила Квартальнов, Павел Карнаухов (оба – ЦСКА), Александр Полунин ("Локомотив"), Михаил Мальцев ("СКА-Нева"), Кирилл Беляев ("Югра"), Никита Ли ("Спартак"), Герман Рубцов ("Витязь"), Артем Артемов ("Сибирь"), Денис Алексеев, Данил Юртайкин (оба – ХК "Рязань"), Роман Ивашов ("Автомобилист").