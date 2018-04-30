Григорий Денисенко: "Не жалею, что все сложилось именно так"

17-летний форвард "Локомотива" Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью "СЭ".

– Зная наперед, что произойдет, пошли бы ловить Барабанова на силовой прием?

– Это же игровой момент. И я ни о чем не жалею. Пошел бы, конечно. Либо ты играешь и идешь до конца, либо не играешь.

– Видимо, нет худа без добра. Хотя "Локо", возможно, и без вас бы выиграл Кубок Харламова.

– Возможно. Но все получилось классно. Здорово, что мы взяли кубок. Жизнь такая штука – где-то потеряешь, где-то найдешь. И я не жалею, что все сложилось именно так. Чтобы ни происходило, нужно работать над собой. Идти к своей мечте, к своей цели. Ничто ни должно тебя ломать. Что ни делается – все к лучшему. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Григория Денисенко