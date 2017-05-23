Геннадий Величкин: "Ясность по юношескому чемпионату мира наступит к началу сезона"

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отказался комментировать информацию о проведении решающих матчей юниорского чемпионата мира-2018 в Челябинске. Изначально говорилось, что полуфиналы и финал турнира состоятся в Магнитогорске, однако сегодня министр спорта Челябинской области Леонид Одер заявил, что пройдут в Челябнске в связи с совпадением сроков с финальной серие Кубка Гагарина, а также возможной загруженностью арены "Металлург".

- Пока ничего не могу комментировать, - заявил Величкин. – Пока не владею ситуацией. Ясность, скорее всего, будет ближе к началу следующего сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ)