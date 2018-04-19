21:39 19 апреля | Хоккей — Юниоры

Фаворит драфта НХЛ-2019 из США назвал Магнитогорск и Россию замечательными

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Нападающий юниорской сборной США Джек Хьюз прокомментировал итоги стартового матча юниорского чемпионата мира в Магнитогорске против Канады (4:6). Форвард отметился голом и двумя результативными передачами.

– Какой момент был переломным в этой игре?

– Все шестьдесят минут важны для меня. После хорошего старта мы упустили преимущество и в итоге не смогли отыграться.

– Какие впечатления от Магнитогорска и России?

– Они замечательные, правда дорога сюда была долгой. Оба города оказались весьма хороши.

– Как важна была победа сегодня с турнирной точки зрения?

– Здесь все время играют великолепные команды, лучшие против лучших. Тяжелый турнир. Каждая игра дается с большим трудом.

– Как вы относитесь к тому, что вы фаворит следующего драфта-2019?

– Это крайне интересно, но времени еще будет много, будет много хоккея. Это еще не так сильно важно для меня сейчас.

– Какой у вас сейчас любимый игрок?

– Коннор Макдэвид. (Юрий ШИРИНКИН)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Семёныч1955

Верится с трудом. О ЮЧМ в городе Магнитогорске очень мало - старые афишки на заборе на ост Сталеваров и часы перед Домом советов . А ТВ - открытие турнира и центральный матч США - Каеада не удосужились показать?

06:30 20 апреля

Мальчиш-Кибальчиш

Неужели правда? Лучше даже родная мать не обрадовала бы...обосраться можно.

22:13 19 апреля

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