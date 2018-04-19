Фаворит драфта НХЛ-2019 из США назвал Магнитогорск и Россию замечательными

Нападающий юниорской сборной США Джек Хьюз прокомментировал итоги стартового матча юниорского чемпионата мира в Магнитогорске против Канады (4:6). Форвард отметился голом и двумя результативными передачами.
– Какой момент был переломным в этой игре?
– Все шестьдесят минут важны для меня. После хорошего старта мы упустили преимущество и в итоге не смогли отыграться.
– Какие впечатления от Магнитогорска и России?
– Они замечательные, правда дорога сюда была долгой. Оба города оказались весьма хороши.
– Как важна была победа сегодня с турнирной точки зрения?
– Здесь все время играют великолепные команды, лучшие против лучших. Тяжелый турнир. Каждая игра дается с большим трудом.
– Как вы относитесь к тому, что вы фаворит следующего драфта-2019?
– Это крайне интересно, но времени еще будет много, будет много хоккея. Это еще не так сильно важно для меня сейчас.
– Какой у вас сейчас любимый игрок?
– Коннор Макдэвид. (Юрий ШИРИНКИН)
Семёныч1955
Верится с трудом. О ЮЧМ в городе Магнитогорске очень мало - старые афишки на заборе на ост Сталеваров и часы перед Домом советов . А ТВ - открытие турнира и центральный матч США - Каеада не удосужились показать?
06:30 20 апреля
Мальчиш-Кибальчиш
Неужели правда? Лучше даже родная мать не обрадовала бы...обосраться можно.
22:13 19 апреля