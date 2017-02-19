Экс-тренер погибшего хоккеиста: "В период выступлений за СКА у Ильи не было серьезных заболеваний"

Бывший тренер команды "СКА-2003" Александр Проничев, за которую Илья Солнышкин выступал в прошлом сезоне, в беседе с корреспондентом "СЭ" заявил, что у мальчика не было серьезных заболеваний. 11 февраля после тренировки "Витязя" произошла драка между молодыми хоккеистами, в результате которой погиб 14-летний Илья Солнышкин.

– Илья был одним из лидеров в нашей команде, – сказал Проничев. – В прошлом сезоне он был капитаном. Как и положено капитану, был на ведущих ролях и в статистике, и в плане общения с ребятами.

– Почему он решил переехать в "Витязь"? Видел там возможности для развития карьеры?

– Возможно. Мы встречались в конце сезона с его мамой Натальей Владимировной. Видимо, они в семейном кругу приняли решение перейти в другую команду. Для меня как для тренера потеря лидера была не очень приятна.

– Сейчас говорят, что у Ильи было серьезное заболевание...

– У нас каждый год проводится диспансеризация. Без нее детей не допускают до тренировок. Все строго: если ребенок болеет, родители всегда предоставляют медицинские справки, и дети попадали под наблюдение наших врачей. Если бы у Ильи были какие-то серьезные заболевания в период выступлений за СКА, мы бы об этом знали.

– Вас шокировали новости о гибели Ильи?

– Не мог поверить в это. Два дня был в каком-то "коматозе". До сих пор не верится. Был замечательный парень, и его не стало... (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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