Данила Квартальнов: "Арена в Эдмонтоне в полном порядке"

Нападающий молодежной сборной России Данила Квартальнов после поражения от команды Западной лиги (1:4) отметил, что в третьем периоде на хоккеистах сказалась усталость. Игрок добавил, что ему понравилась арена в Эдмонтоне, на которой состоялась эта встреча.

– Арена в полном порядке. Видеокуб, кажется, вообще полплощадки закрывает. Думаю, если здесь соберется полный зал, то будет ну очень громко, – приводит официальный сайт ФХР слова Квартальнова.

– Забили уже второй раз за два матча.

– Меня партнеры выводят на такие позиции, с которых я обязан забивать. Хорошо, что получилось.

– В третьем периоде пропустили трижды. Назовете причину?

– Может, усталость сказалась. Проспали игроков, надо было интенсивнее крутить головой, чтобы видеть передвижения соперника. Мы же были недостаточно активны. Вот два раза и получили от подключавшегося игрока.