Брагин определился с составом на матчи суперсерии в Канаде

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что определился с составом на матчи суперсерии в Канаде. Специалист также добавил, что тренер Олег Браташ присоединится к команде на последние три игры.

– Вчера собрались, день тренируемся, завтра улетаем, – сказал Брагин. – Чемпионат шел, ребятам лучше получить игровую практику в своих клубах КХЛ. Мы еще поработаем два дня в Канаде. Постараемся ввести парней в систему, по которой хотим играть.

– Определились с составом?

– Да. Поедет 9 защитников и 12 нападающих. Остальные четверо – в Балашихе. Кто – пока не скажу. У нас еще вечером тренировка.

– Кто из тренеров отправится в Канаду?

– Все, кто сейчас со сборной. Только Браташ присоединится на последние три игры. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Молодежная сборная России определилась с расширенным составом на суперсерию//Молодежная сборная России провела тренировку в преддверии матчей суперсерии