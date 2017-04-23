Андрей Свечников: "Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль"

Нападающий юниорской сборной России Андрей Свечников после победы над командой Швеции (3:0) в матче за третье место заявил, что провел турнир не в свою силу. Хоккеист отметил, что команда постарается взять золотые медали в следующем году.

– Бронза, конечно, не золото, но медаль есть медаль, – цитирует сайт ФХР Свечникова. – Хорошо, что сегодня выиграли и на мажорной ноте закончили турнир. Если после первой нашей шайбы еще сохранялась какая-то интрига, то когда забросили вторую, стало легче, действовали спокойно и уверенно. По своей игре могу сказать, что сыграл не в свою силу, где-то нога подвела, которая болела, многое не получалось, но буду работать дальше. Будем готовиться и постараемся взять золото в следующем году.