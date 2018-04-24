Александр Зыбин: "Напрашивается, что с США должен сыграть Исаев"

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин после матча со Словакией (6:5 Б) отметил, что в следующей игре в воротах должен сыграть Даниил Исаев. В четвертьфинале российская команда сыграет с США 28 апреля.

- Почему сначала Мифтахова выставили?

- Исаев давно не имел игровой практики. Мы решили дать ему паузу и посмотреть, как Мифтахов справится в начале матча. Он потянул мышцу и пришлось его заменить. На данный момент напрашивается, что должен играть Исаев.

- Как игра Галенюка?

- Надо посмотреть. В каких-то эпизодах действовал неплохо, в каких-то терялся.

- Из-за его оплошностей снова пропускали.

- Пропустили две пары защитников, в том числе Галенюк - Журавлев. Это ненужные шайбы. Журавлев прошел на пол-поля и отдал передачу назад, и поехали "три в один" на наши ворота. Если защитник подключается, надо углублять атаку и забросить шайбу нападающим.

- Что делать с удалениями?

- Одни и те же игроки и по несколько раз допускают недисциплинированность. Если бы был чемпионат и длинная скамейка, они бы уже давно не играли. В заявке 23 человека, никого не может убраться из состава. Разговариваешь с ним, бесполезно. Сажать? Тяжелые игры рискованно играть в три звена. Думаю, достучимся.

- Что с Подколзиным?

- Когда играли "4 на 5", шайба попала в палец. Доктор колдует над ним. Он сказал, что выйдет на следующую игру. Будем смотреть. (Евгений БЕЛОУСОВ)