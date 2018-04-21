Александр Зыбин: "Кизимова не было в заявке на игру с чехами из-за простуды"

Главный тренер сборной России среди игроков до 18 лет Александр Зыбин после победы над чехами (3:2) в матче чемпионате мира-2018 отметил, что игра получилось сложной.



- Игра получилось сложной, хотя предупреждали ребят, что соперник злой и быстрый, - заявил Зыбин. - Мы не раз встречались, и встречи получались тяжелыми. Первый период они плотно играли во всех зонах, мы не могли подстроиться под наш атакующий стиль игры. Сделали поправку, и во 2-м и 3-м периодах стали держать шайбу в зоне противника, отрываться, много создавать угроз и забили два гола. К концу опять смазали, ненужные удаления. Могло привезти к другому результату.

- С чем связана излишняя недисциплинированность?

- Судьи ужесточили требования, потому что каждая накладка к перчатке и толчок приводит к двум минутам. Мы говорим об этом в каждом перерыве и на скамейке. Видно, в пылу борьбы до некоторых не доходит. Будем работать над этим.

- Другие вратари выйдут в старте?

- Все готовы. Думаем дать ярославскому Исаеву практику с следующей игре.

- Почему не было в заявке Семена Кизимова?

- У него простудное заболевание, поэтому решили его поберечь. Сегодня была тяжелая игра, и надо было восстановиться. Посмотрим, как он будет чувствовать себя вечером. Возможно сыграет завтра.

- Смотрели Канада - Финляндия?

- Видел полторы игры финнов. У них всегда мощная плотная команда, хорошо играют в атаке, где и помогают защитники. Завтра будет очень сложно.

- Удивило, что не смогли французам не могли забить в течение 12 минут?

- Все научились в хоккей играть. Там не коренные французы, а с канадскими корнями, поэтому очень плотно играют. (Евгений БЕЛОУСОВ)