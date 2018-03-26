Александр Хованов: "Сомневаюсь, что меня отпустят на ЮЧМ, если "Монктон" далеко пройдет в плей-офф"

Нападающий "Монктона" и юниорской сборной России Александр Хованов, включенный в расширенный состав национальной команды на юниорский чемпионат мира в Челябинске и Магнитогорске, рассказал "СЭ" о самочувствии, серии с "Римуски" и возможности приехать на сбор. В двух гостевых матчах с "Римуски" "Монктон" одержал одну победу. Счет в серии 1-1. Напомним, что Хованов пропустил больше половины сезона из-за гепатита А.

– Вас включили в расширенный состав юниорской сборной и вы вроде как должны приехать на сбор. Говорят, у ФХР есть договоренность с вашим клубом, что даже если вы далеко зайдете в плей-офф – вас отпустят на юниорский чемпионат мира.

– Я ничего не знаю о такой договоренности. Знаю только, что если мы вылетим – тогда поеду в сборную. И что-то я сомневаюсь, что такая договоренность может существовать.

– "Монктон" неожиданно бодро начал серию с "Римуски", который вроде как безусловный фаворит.

– Мы здорово начали серию. Отлично сыграли в первом матче. Во втором не повезло – в овертайме проиграли. Я хоть и забил, но должен был еще забивать. Были у меня хорошие моменты.

– Реально ли вообще пройти команду, которая опередила вас в регулярке на 30 с лишним очков?

– Конечно, реально. Мы были лучше в первых двух матчах. И моментов у нас было больше. Просто вратарь у них хороший (Колтен Эллис, один из фаворитов драфта НХЛ-2019 – прим. "СЭ"). И чуть везения нам не хватает. Если честно, мы их полностью переигрывали. Нам-то нечего терять, мы с 14-го места в плей-офф вышли. Это им-то нужно что-то придумывать.

– Что вам лично интереснее – забраться далеко в плей-офф или поехать на ЮЧМ?

– Пока я здесь – концентрируюсь на своей команде. А если так случится, что мы вылетим – я буду очень рад помочь сборной. Тем более что мы будем играть дома. И команда у нас подбирается отличная, вполне способная взять золото.

– В феврале вы говорили, что по-прежнему не в лучшей форме. Как сейчас обстоит дело?

– Потихоньку прихожу в себя. Сейчас, наверное, уже процентов на 90 готов. Очень помог мне вызов в сборную на Турнир пяти наций. В последнее время и статистика неплохая. В каждом матче очки набирать начал. И чувствую себя лучше и увереннее. Так что, надо помогать команде проходить в следующий раунд. (Игорь ЕРОНКО)