28 игроков вызваны для подготовки к Кубку вызова

Юниорская сборная России U17 приступила к тренировкам в Новогорске, где проведет подготовку к ежегодному мировому Кубку вызова, информирует официальный сайт ФХР. Для участия в сборе тренерский штаб команды под руководством Сергея Голубовича вызвал 28 хоккеистов.

Состав сборной России:



вратари – Ярослав Аскаров ("СКА-Варяги"), Семен Шарабарин (ЦСКА), Богдан Нефедов ("Сибирские Снайперы");



защитники – Михаил Большаков, Кирилл Ващилин, Дмитрий Ромко (все – "Динамо М"), Артем Грушников, Даниил Кузьмин, (оба – ЦСКА), Алексей Егоров ("Химик"), Кирилл Кирсанов, Даниил Соболев (оба – "Витязь"), Федор Крощинский ("Капитан"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев");



нападающие – Никита Буруянов ("Бульдоги"), Иван Дидковский, Антон Косолапов (оба – "Динамо М"), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Матвей Насыров ("Югра"), Александр Пашин ("Салават Юлаев"), Матвей Петров ("Русь"), Василий Пономарев ("Крылья Советов"), Андрей Проскурин ("СКА-Варяги"), Илья Рычков, Павел Тютнев, Марат Хуснутдинов, Никита Шуйдин (все – "Витязь"), Игнат Коханин ("Динамо" СПб), Даниил Христанов ("Ак Барс").