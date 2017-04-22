Вячеслав Быков: "Понравилось, что сборная России проявила характер"

Экс-тренер сборной России Вячеслав Быков отметил, что игроки олимпийской сборной России проявляли характер, даже проигрывая по ходу матча Евровызова с командой Швейцарии (1:2). По его словам, также с большим желанием играла молодежь.

- Не скажу, что было низкое качество игры, но в тех моментах, которые мы создавали, и вратарь здорово у них сыграл, и мы немного небрежно сыграли, - приводит ТАСС слова Быкова. - Мне очень понравилась наша молодежь: ребята техничные, с большим желанием. Также мне понравилось, что наши ребята проявляли характер, даже когда швейцарцы сравняли счет и потом вышли вперед, наши не успокаивались, а создавали моменты.