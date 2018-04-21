Воробьев сохранил звенья, в которых сборная тренировалась в пятницу

Сочетания звеньев сборной России на тренировке в Пардубице. Фото "СЭ"

Сборная России проводит тренировку перед матчем Евротура против Финляндии. Главный тренер национальной команды Илья Воробьев сохранил сочетания, в которых игроки работали накануне.

Состав сборной России:

Шестеркин (Кошечкин, Бочаров);

Хафизуллин – Белов, Гусев – Бывальцев – Дадонов;

Гавриков – Зуб, Кручинин – Семенов – Михеев;

Береглазов – Яковлев, Кагарлицкий – Тихонов – Сошников;

Трямкин – Елесин, Слепышев – Каблуков – Барабанов, Михеев;

Напомним, 19 апреля россияне провели первый матч под руководством Воробьева, уступив в нем Швеции (1:2). Игра Россия - Финляндия состоится сегодня, 21 апреля. Начало - 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.