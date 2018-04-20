Воробьев почти полностью изменил звенья перед игрой с Финляндией и Чехией

Сочетания звеньев сборной России на тренировке в Пардубице. Фото "СЭ"

Сборная России прибыла в Пардубице на матчи Евротура против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля). Команда провела тренировку в практически полностью измененных сочетаниях звеньев по сравнению с игрой против Швеции (1:2). Неизменной осталась только первая пятерка.

Напомним, игра против Швеции стала первой для России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.

Состав сборной России:



Шестеркин (Кошечкин, Бочаров);



Хафизуллин – Белов, Гусев – Бывальцев – Дадонов (К);



Гавриков – Зуб, Кручинин – Семенов – Михеев;



Береглазов – Яковлев, Кагарлицкий – Тихонов – Сошников;



Трямкин – Елесин, Слепышев – Каблуков – Барабанов, Михеев;

Огурцов, Мамин - Дергачев - Бучневич.