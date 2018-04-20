Воробьев почти полностью изменил звенья перед игрой с Финляндией и Чехией

Сборная России прибыла в Пардубице на матчи Евротура против Финляндии (21 апреля) и Чехии (22 апреля). Команда провела тренировку в практически полностью измененных сочетаниях звеньев по сравнению с игрой против Швеции (1:2). Неизменной осталась только первая пятерка.
Напомним, игра против Швеции стала первой для России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева.
Состав сборной России:
Шестеркин (Кошечкин, Бочаров);
Хафизуллин – Белов, Гусев – Бывальцев – Дадонов (К);
Гавриков – Зуб, Кручинин – Семенов – Михеев;
Береглазов – Яковлев, Кагарлицкий – Тихонов – Сошников;
Трямкин – Елесин, Слепышев – Каблуков – Барабанов, Михеев;
Огурцов, Мамин - Дергачев - Бучневич.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Илья Воробьев
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