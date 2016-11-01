Валерий Ничушкин: "Надеюсь, сборная России покажет задорный, зрелищный хоккей"

Нападающий Валерий Ничушкин считает, что для болельщиков сборной России Кубок "Карьяла" получится интересным. Национальная команда начала подготовку к первому этапу Евротура-2016/17.

– Вы выступали на Олимпиаде, один из самых опытных в этой команде. Чувствуете себя лидером?

– Так просто получилось, потому что очень много ребят молодых. Моего возраста и даже моложе. Думаю, для болельщиков это будет очень интересный турнир, всем интересно, как молодежь сыграет. Я очень надеюсь на то, что мы покажем задорный, зрелищный хоккей. Что все будут довольны игрой. Все хотят себя показать.

– Нам ждать чего-то в духе сборной Северной Америки образца Кубка мира?

– Было бы хорошо, если так сыграем. Но результат хотелось бы получше. Хотим победить.

– А лидером-то чувствуете себя?

– На льду надо все показывать. А говорить ничего не хочу.

– В ЦСКА вы играете с Основиным и Муршаком, а здесь вас поставили со Светлаковым и Голышевым.

– Одна тренировка только была. Но думаю, что проблем с взаимопониманием не возникнет. Я со всеми всегда готов играть. И ребята, думаю, тоже готовы.

– Насколько веселее вам в такой молодой команде?

– Тяжело сказать, первый день только. Но достаточно весело.

– После вызова в сборную не осталось сожалений, что вас вызвали в НХЛ?

– Да я изначально не сожалел. Я рад быть в России и играть здесь.

– На определенном этапе Квартальнов был вами недоволен.

– У нас в принципе не было никаких проблем. Сейчас все хорошо.

– Вы в свое время играли на Евротуре. Насколько низкими вам по приезду из НХЛ показался темп, интенсивность?

– Да нет, там состав еще не полностью был сформирован, поэтому там все бились. И я бы не сказал, что темп был низкий. Хорошие были игры. (Игорь ЕРОНКО)