22:53 9 ноября | Хоккей — Европа

Теему Хартикайнен: "Верю, что КХЛ отпустит игроков на Олимпиаду"


Нападающий сборной Финляндии и "Салавата Юлаева" Теему Хартикайнен подчеркнул, что не считает неожиданной победу над Россией (3:2) на Кубке "Карьяла". При этом он отдал должное силе противника.

 
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– Не считаю нашу победу над Россией сюрпризом, – заявил Хартикайнен. – Ну и что, что у них почти олимпийская сборная. У нас команда-то тоже хорошая. Была упорная игра, и мы оказались лучше.

– Что думаете о возможном неучастии игроков из КХЛ в ближайшей Олимпиаде?

– Верю в то, что такое не случится. Все хотят туда попасть. (Главный тренер Лаури) Марьямяки ничего мне не обещал, но я очень надеюсь, что для меня найдется место в составе. Все зависит от моей игры, и по ощущениям я действую неплохо.

– Что скажете о сопернике?

– У России очень быстрая и мастеровитая команда. Против нее приходится играть предельно грамотно и осторожно. Все четыре их тройки представляют угрозу. Может, в этой встрече мы были быстрее, но это всего лишь один матч. К тому же мы играли дома при своих болельщиках. (Игорь ЕРОНКО)

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