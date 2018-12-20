Содерхольм стал главным тренером сборной Германии

Финский специалист Тони Содерхольм возглавил национальную сборную Германии вместо Марко Штурма.

Известный в прошлом форвард "Бостона" и "Сан-Хосе" уехал работать помощником Уилли Дежардена в "Лос-Анджелес", где будет работать с Ильей Ковальчуком. Вместо него готовить немецкую национальную команду будет Тони Содерхольм.

Будучи игроком, Содерхольм стал серебряным призером чемпионата мира-2007 в Москве. До того, как возглавить сборную Германии, 40-летний финн работал с "Ридерзее" - фарм-клубом команды "Ред Булл Мюнхен", которая является чемпионом страны.