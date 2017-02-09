Швеция победила Чехию в матче Евротура

Сборная Швеции в матче Евротура победила команду Чехии со счетом 5:2. Дублями в составе обеих команд отметились Ян Коварж и Йон Клингберг.

Еврохоккейтур

Шведские игры

Чехия - Швеция - 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Голы: Эверберг - 1 (Эрикссон Эк, Клингберг), 4:54 - 0:1. Эрикссон Эк - 1 (Клингберг), 9:17 - 0:2. Клингберг - 2 (бол., Закриссон, Э. Юханссон), 14:21 - 0:3. Ян Коварж - 2, 25:04 - 1:3. Клингберг - 3, 52:09 - 1:4. Ян Коварж - 3 (бол., Радил, Кундратек), 57:40 - 2:4. Росен - 1 (п.в., Клингберг), 59:59 - 2:5.

Вратари: Я. Коварж (Францоуз, 20:00, 59:10) - Фаст.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 19 (6+6+7) - 22 (10+5+7).

Судьи: Салонен, Хейккинен.

9 февраля. Гетеборг. Scandinavium. 6152 зрителя.