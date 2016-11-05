Сергей Шепелев: "Шесть-восемь человек из этой сборной смогут сыграть на чемпионате мира"

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Шепелев заявил в интервью "СЭ", что привлечение молодых хоккеистов в сборную на матчи Еврохоккейтура полностью оправдано. На Кубке "Карьяла" подопечные Олега Знарка обыграли сборные Финляндии (5:1) и Швеции (3:2).



– Сколько игроков из нынешней команды может сыграть на чемпионате мира?

– Человек 6-8 могут. Есть еще шесть месяцев, и на оставшихся Евротурах они будут расти, набираться опыта, чтобы достойно сыграть на главном турнире сезона.

– Учитывая, что средний возраст нынешней сборной 22,5 года, напрашивается параллель со сборной Северной Америки. Демонстрируемая командой игра – это хоккей нашего будущего?

– Да, работа идет в правильном направлении. Пришло время привлекать на Евротуры в основном молодых игроков, чтобы они имели международный опыт, чтобы быть готовыми к вызову на чемпионат мира. В Северной Америке Мэттьюс и Лайне, которые сыграли на взрослом мировом форуме перед своим драфтом, уже считаются звездами.

– Менее, чем через сутки российской команде предстоит заключительный матч на турнире. Что может помешать не уступить чешской команде и выиграть Кубок Карьяла?

– Самое главное – чтобы хватило сил. Чехи поопытнее, и на это будут делать основной расчет. Если наши не уступят в движении, то смогут успешно противостоять Чехии. (Евгений БЕЛОУСОВ)