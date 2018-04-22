Сборная России проиграла Чехии на Евротуре. Это третье поражение при Воробьеве

Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 1:2 в матче Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера команды Ильи Воробьева россияне потерпели уже третье поражение на турнире.
В составе победителей отличились Филип Хитил и Матей Странски. У россиян в третьем периоде шайбу забросил Алексей Кручинин.
Еврохоккейтур
Чешские игры
Чехия – Россия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Хитил - 1 (бол., Задина), 8:36 - 1:0. Странски - 1 (Томашек), 20:14 - 2:0. Кручинин - 1 (бол., Мамин, Береглазов), 49:27 - 2:1.
Вратари: Риттих - Кошечкин (58:30).
Штраф: 12 - 14.
Броски: 17 (7+6+4) - 31 (9+17+5).
Судьи: Бьерк, Хольм.
22 апреля. Либерец. Tipsport Arena.
Материалы других СМИ
gibson
Я так понимаю, это рекорд? Прежде мы не проигрывали все три и уже точно забивали больше шайба за три матча?
19:29
acdctnt
Послушаем что скажет товарищ ...Третьяк . Пора бы из пушек по Воробьям
19:06
Lennon
Что имеем, то и имеем..... Увы, не тянет Воробьев...... Знарка, честно, жаль...... При всей моей нелюбви к нему. Даже уже и не знаешь, на что надеятся на ЧМ
19:03
Долго наблюдал за идиотами на эт
По ВВП на душу населения мы тоже стабильно в 7-ом десятке
18:28
Долго наблюдал за идиотами на эт
Стабильность, у нас в стране это очень ценится!
18:23
pushgun
Воробьев это плакса который только и может, что жаловаться на судей и говорить, что беспредел судейский не дали его команде 2 мин в большинстве сыграть, поэтому они 0:5 и проиграли.
17:51
Динамо Москва
3 раза по 1:2. Стабильность - признак класса! Мда...
17:51
rake
мне изначально также показалось
17:51