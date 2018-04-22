Сборная России проиграла Чехии на Евротуре. Это третье поражение при Воробьеве

Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 1:2 в матче Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера команды Ильи Воробьева россияне потерпели уже третье поражение на турнире.

В составе победителей отличились Филип Хитил и Матей Странски. У россиян в третьем периоде шайбу забросил Алексей Кручинин.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия – Россия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хитил - 1 (бол., Задина), 8:36 - 1:0. Странски - 1 (Томашек), 20:14 - 2:0. Кручинин - 1 (бол., Мамин, Береглазов), 49:27 - 2:1.

Вратари: Риттих - Кошечкин (58:30).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 17 (7+6+4) - 31 (9+17+5).

Судьи: Бьерк, Хольм.

22 апреля. Либерец. Tipsport Arena.