17:44 | Хоккей — Европа

Сборная России проиграла Чехии на Евротуре. Это третье поражение при Воробьеве

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Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 1:2 в матче Евротура. Отметим, что под руководством нового главного тренера команды Ильи Воробьева россияне потерпели уже третье поражение на турнире.

В составе победителей отличились Филип Хитил и Матей Странски. У россиян в третьем периоде шайбу забросил Алексей Кручинин.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия – Россия – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хитил - 1 (бол., Задина), 8:36 - 1:0. Странски - 1 (Томашек), 20:14 - 2:0. Кручинин - 1 (бол., Мамин, Береглазов), 49:27 - 2:1.

Вратари: Риттих - Кошечкин (58:30).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 17 (7+6+4) - 31 (9+17+5).

Судьи: Бьерк, Хольм.

22 апреля. Либерец. Tipsport Arena.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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gibson

Я так понимаю, это рекорд? Прежде мы не проигрывали все три и уже точно забивали больше шайба за три матча?

19:29

acdctnt

Послушаем что скажет товарищ ...Третьяк . Пора бы из пушек по Воробьям

19:06

Lennon

Что имеем, то и имеем..... Увы, не тянет Воробьев...... Знарка, честно, жаль...... При всей моей нелюбви к нему. Даже уже и не знаешь, на что надеятся на ЧМ

19:03

Долго наблюдал за идиотами на эт

По ВВП на душу населения мы тоже стабильно в 7-ом десятке

18:28

Долго наблюдал за идиотами на эт

Стабильность, у нас в стране это очень ценится!

18:23

pushgun

Воробьев это плакса который только и может, что жаловаться на судей и говорить, что беспредел судейский не дали его команде 2 мин в большинстве сыграть, поэтому они 0:5 и проиграли.

17:51

Динамо Москва

3 раза по 1:2. Стабильность - признак класса! Мда...

17:51

rake

мне изначально также показалось

17:51

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