16:27 | ХОККЕЙ — Европа

Россия проиграла Финляндии

Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото REUTERS
Главный тренер сборной России Олег ЗНАРОК. Фото REUTERS
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Сборная России уступила Финляндии (0:1) во втором матче Чешских игр. Автором единственной шайбы стал игрок "Филадельфии" Валтери Филппула. Напомним, ранее подопечные Олега Знарка проиграли шведам (3:4 ОТ).

В заключительном матче турнира россияне встретятся с Чехией. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.

Еврохоккейтур

Чешские игры

РОССИЯ – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Филппула - 1 (Хянникяйнен, Хонка), 49:37.

Вратари: Василевский (59:00) - Корписало.

Штраф: 14 - 14.

Судьи: Гейдук, Градил.

29 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.

Трансляция матча

 

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http://hockey.sport-express.ru/eurohockeytour/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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AZ

Если одним словом охарактеризовать игру сборной России - тошнотворная. Знарок - хоккейный Раймон Деменек. Если найдется в сборной свой Зидан, который сможет надавать ему по шее и усадить на край лавки, какая-то надежда есть, а так все беспросветно. Пол-команды деревяшек - это много для ЧМ. А Василевский слишком рано, имхо, начал языком чесать, первый шаг к падению. Возможно, еще поумнеет.

16:53

Айртон:)

Читалось.))

16:39

diskmen

Бездари.Знарок идёт по пути Слуцкого, выиграл КУБОК ГАГАРИНА и всё в шоколаде.Ладно надо переключиться с хоккея на теннис, в 17 00 Шарапова будет играть в полуфинале ,может тут повезёт.

16:38

bishop812

На что можно рассчитывать, если половина сборной бей беги !!..Тедегин ,Любимов,Андронов,Плотников...Вообще в созидании ноль,ни паса,ни бросков ,еще и гол пропустили!Василевский тоже не надежено выглядит(накинул прямона крюк Филпуле,да и перед собой отбивал не раз) !Сто процентов 1 номер Сорокин,если будет стоять Василевский на ЧМ .шансов мало!И Капризова надо брать,однозначно.

16:37

Thomas_Boy

Случайность. Слава КХЛ!

16:37

Фемистоклюс

Всему виной Олег Днарок.

16:36

Фемистоклюс

Днарок!

16:35

mk511

Пока с такой игрой 1/4 потолок.

16:34