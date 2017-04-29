Россия проиграла Финляндии

Сборная России уступила Финляндии (0:1) во втором матче Чешских игр. Автором единственной шайбы стал игрок "Филадельфии" Валтери Филппула. Напомним, ранее подопечные Олега Знарка проиграли шведам (3:4 ОТ).

В заключительном матче турнира россияне встретятся с Чехией. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.

Еврохоккейтур

Чешские игры

РОССИЯ – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Филппула - 1 (Хянникяйнен, Хонка), 49:37.

Вратари: Василевский (59:00) - Корписало.

Штраф: 14 - 14.

Судьи: Гейдук, Градил.

29 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.

Трансляция матча