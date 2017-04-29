Россия проиграла Финляндии

Сборная России уступила Финляндии (0:1) во втором матче Чешских игр. Автором единственной шайбы стал игрок "Филадельфии" Валтери Филппула. Напомним, ранее подопечные Олега Знарка проиграли шведам (3:4 ОТ).
В заключительном матче турнира россияне встретятся с Чехией. Поединок состоится в воскресенье, 30 апреля.
Еврохоккейтур
Чешские игры
РОССИЯ – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Филппула - 1 (Хянникяйнен, Хонка), 49:37.
Вратари: Василевский (59:00) - Корписало.
Штраф: 14 - 14.
Судьи: Гейдук, Градил.
29 апреля. Ческе-Будеевице. Budvar Arena.
AZ
Если одним словом охарактеризовать игру сборной России - тошнотворная. Знарок - хоккейный Раймон Деменек. Если найдется в сборной свой Зидан, который сможет надавать ему по шее и усадить на край лавки, какая-то надежда есть, а так все беспросветно. Пол-команды деревяшек - это много для ЧМ. А Василевский слишком рано, имхо, начал языком чесать, первый шаг к падению. Возможно, еще поумнеет.
16:53
Айртон:)
Читалось.))
16:39
diskmen
Бездари.Знарок идёт по пути Слуцкого, выиграл КУБОК ГАГАРИНА и всё в шоколаде.Ладно надо переключиться с хоккея на теннис, в 17 00 Шарапова будет играть в полуфинале ,может тут повезёт.
16:38
bishop812
На что можно рассчитывать, если половина сборной бей беги !!..Тедегин ,Любимов,Андронов,Плотников...Вообще в созидании ноль,ни паса,ни бросков ,еще и гол пропустили!Василевский тоже не надежено выглядит(накинул прямона крюк Филпуле,да и перед собой отбивал не раз) !Сто процентов 1 номер Сорокин,если будет стоять Василевский на ЧМ .шансов мало!И Капризова надо брать,однозначно.
16:37
Thomas_Boy
Случайность. Слава КХЛ!
16:37
Фемистоклюс
Всему виной Олег Днарок.
16:36
Фемистоклюс
Днарок!
16:35
mk511
Пока с такой игрой 1/4 потолок.
16:34