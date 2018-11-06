Роман Ротенберг: "Наш стратегический план – десятая победа на Олимпиаде"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о составе сборной России на Кубок "Карьяла" и планах национальной команды.

– Каким был принцип определения состава на Кубок "Карьяла"?

– Всегда в сборную вызываются сильнейшие на данный момент. Средний возраст – 24,5 года. Молодая команда, вызваны представители девяти клубов.

– Смущает, что Кузьменко и Бывальцев по результативности среди русских игроков КХЛ находятся в конце первой и второй сотен соответственно.

– Можно смотреть разную статистику, у каждого есть право на свое мнение. В статистике есть 700 разных показателей. Если смотреть их все, а не только классическую статистику, то в сборную вызываются все сильнейшие. Сейчас мы строим фундамент к чемпионат мира. У нас есть стратегический план в десятый раз выиграть Олимпиаду. Мы идем шаг за шагом. (Михаил Зислис)