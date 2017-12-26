Рижское "Динамо" проиграло первый матч Кубка Шпенглера

Рижское "Динамо" крупно уступило сборной Швейцарии со счетом 1:6 в стартовом матче Кубка Шпенглера. Напомним, что латвийский клуб выступает в группе Торриани, вместе с финским ХПК.

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

Швейцария – "Динамо" (Рига) – 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

Голы: Блум – 1 (Хофманн, Фаццини), 1:32 – 1:0. Диас – 1 (Кунти, Праплан), 3:39 – 2:0. Бруннер – 1 (Холленштайн, Унтерзандер), 12:36 – 3:0. Индрашис – 1 (бол., Дарзиньш), 29:46 – 3:1. Шлумпф – 1 (Эрцог), 30:17 – 4:1. Фаццини – 1 (Дженони), 49:17 – 5:1. Марчини – 1 (Эрцог), 57:18 – 6:1.

Вратари: Дженони – Калныньш (Армалис, 3:39).

Судьи: Верли, Салонен.

26 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.