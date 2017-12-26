Рижское "Динамо" проиграло первый матч Кубка Шпенглера

Рижское "Динамо" крупно уступило сборной Швейцарии со счетом 1:6 в стартовом матче Кубка Шпенглера. Напомним, что латвийский клуб выступает в группе Торриани, вместе с финским ХПК.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
Швейцария – "Динамо" (Рига) – 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
Голы: Блум – 1 (Хофманн, Фаццини), 1:32 – 1:0. Диас – 1 (Кунти, Праплан), 3:39 – 2:0. Бруннер – 1 (Холленштайн, Унтерзандер), 12:36 – 3:0. Индрашис – 1 (бол., Дарзиньш), 29:46 – 3:1. Шлумпф – 1 (Эрцог), 30:17 – 4:1. Фаццини – 1 (Дженони), 49:17 – 5:1. Марчини – 1 (Эрцог), 57:18 – 6:1.
Вратари: Дженони – Калныньш (Армалис, 3:39).
Судьи: Верли, Салонен.
26 декабря. Давос. Vaillant Arena. 6300 зрителей.
Материалы других СМИ
Джон....Сильвер
Thomas_Boy_ - Абсолютно согласен. Для чего там клуб КХЛ, один из худших не ясно. Видно таким образом идет популяризация Лиги! Такой хештег КХЛ - "Хочешь, чтоб твой клуб превратился в овно - вступай к нам в Лигу!" То-то к нам после куньлуней, на который ходят 150 человек - больше никто из иностранцев не хочет лезть. Ну разве что суперузбекский клуб, у которого еще и названия еще нет!
21:22
shpasic
нужно было братцев Дуркурсов послать биться за этот великий кубок, а то латыши не тянут.
21:15
Thomas_Boy_
Я не считаю КШ супертурниром, но при этом не могу таки понять: а зачем посылать на него тех, кто не хочет играть?
20:34
Bossonn
Сразу видно. что иуда "разбирается" в хоккее. Иуда, я отвечу тебе в твоем формате: Да, кому он нужен это кубок? Так, развлекалочка для запасных игроков. Из КХЛ отправился самый слабый клуб-аутсайдер, который решил потренироваться в новогодние каникулы.
20:26
Бней Иегуда
Очередной декласс кэхаэлии швейцарскими "грандами".)) Ужо забыл, который год по счёту.)) 7-й или 8-й?))
19:44