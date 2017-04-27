Рашит Давыдов: "Акклиматизация Василевского прошла сложнее, чем в прошлый раз"

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов заявил, что голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский тяжело перенес акклиматизацию. Однако специалист отметил, что это связано с отсутствием отпуска между играми в НХЛ и национальной команды.

- В этом году акклиматизация Василевского, по его словам, прошла сложнее, чем в предыдущие годы, - цитирует "Р-Спорт" Давыдова. - Возможно, это связано с тем, что раньше он возвращался в Россию в отпуск, а теперь – сразу в сборную. Поэтому ему, естественно, сложнее. Тем не менее, он втягивается. С каждой тренировкой он выглядит все лучше и лучше, набирает обороты. Сегодня будет хороший тест, серьезный соперник. Илья Сорокин тоже находится в хорошем тонусе, провел несколько матчей за олимпийскую сборную. Он хорошо сыграл, находится в отличном состоянии.

Игра Швеция – Россия состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча