Поедет ли Дацюк на Шведские игры? Отвечает Воробьев

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги Чешских игр, на которых наша команда проиграла все три матча.

– По содержанию игра была неплохая, но реализация моментов ... делать нечего, – начал Воробьев.

– Усталость, волнение?

– Немножко всего. Некоторые ребята приехал с корабля на бал, долгое время не катались.

– Как вам игра Кошечкина?

– Нормально отыграл.

– Бывальцев играл с новыми партнерами. Он может претендовать на поездку на чемпионат мира?

– Пока рано об этом говорить, у нас еще этап один Евротура. Посмотрим, что будет после финала Кубка Гагарина и первого раунда в НХЛ.

– Если финал закончится сегодня, хоккеисты будут вызваны на Шведские игры?

– Некрасиво будет говорить по отношению к командам, дождемся результата.

– Дацюк поедет на следующий этапа Евротура?

– Он тренируется по своей программе, посмотрим его физическое состояние. (Алексей ШЕВЧЕНКО)