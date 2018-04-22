Поедет ли Дацюк на Шведские игры? Отвечает Воробьев

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги Чешских игр, на которых наша команда проиграла все три матча.
– По содержанию игра была неплохая, но реализация моментов ... делать нечего, – начал Воробьев.
– Усталость, волнение?
– Немножко всего. Некоторые ребята приехал с корабля на бал, долгое время не катались.
– Как вам игра Кошечкина?
– Нормально отыграл.
– Бывальцев играл с новыми партнерами. Он может претендовать на поездку на чемпионат мира?
– Пока рано об этом говорить, у нас еще этап один Евротура. Посмотрим, что будет после финала Кубка Гагарина и первого раунда в НХЛ.
– Если финал закончится сегодня, хоккеисты будут вызваны на Шведские игры?
– Некрасиво будет говорить по отношению к командам, дождемся результата.
– Дацюк поедет на следующий этапа Евротура?
– Он тренируется по своей программе, посмотрим его физическое состояние. (Алексей ШЕВЧЕНКО)