Олег Знарок: "В этом составе сборной есть игроки, которые имеют шанс поехать на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр против Чехии (4:2) отметил, что не рассматривал турнир под прицелом к Олимпиаде, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист также выразил удовлетворение игрой вратаря Ильи Самсонова, для которого минувшая встреча стала дебютной в сборной.
– Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира?
– Такие определенно есть.
– Порядка полкоманды?
– Не сказал бы.
– Рассматривали этот турнир под прицелом к Олимпиаде? Ведь возможен вариант, что энхаэловцы не поедут в Пхенчхан.
– Нет. Рано еще для этого.
– Новосибирская тройка сегодня сделала три шайбы.
– Молодцы.
– Почему посадили Окулова на лавку в середине второго периода?
– Хотели укрепить центральную зону, поэтому перевели Антипина в атаку.
– У Голышева во втором периоде были проблемы с левым коленом. Все ли в порядке?
– Парень бьется, парень горит желанием. Что сказать, уральский.
– Самсонов дебютировал в сборной.
– Мы победили, пропустил он всего две шайбы, не ошибался. Естественно, я им доволен.