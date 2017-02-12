Олег Знарок: "В этом составе сборной есть игроки, которые имеют шанс поехать на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча этапа Еврохоккейтура в рамках Шведских игр против Чехии (4:2) отметил, что не рассматривал турнир под прицелом к Олимпиаде, передает из Гетеборга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Специалист также выразил удовлетворение игрой вратаря Ильи Самсонова, для которого минувшая встреча стала дебютной в сборной.

– Многие из этого состава имеют шанс поехать на чемпионат мира?

– Такие определенно есть.

– Порядка полкоманды?

– Не сказал бы.

– Рассматривали этот турнир под прицелом к Олимпиаде? Ведь возможен вариант, что энхаэловцы не поедут в Пхенчхан.

– Нет. Рано еще для этого.

– Новосибирская тройка сегодня сделала три шайбы.

– Молодцы.

– Почему посадили Окулова на лавку в середине второго периода?

– Хотели укрепить центральную зону, поэтому перевели Антипина в атаку.

– У Голышева во втором периоде были проблемы с левым коленом. Все ли в порядке?

– Парень бьется, парень горит желанием. Что сказать, уральский.

– Самсонов дебютировал в сборной.

– Мы победили, пропустил он всего две шайбы, не ошибался. Естественно, я им доволен.

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