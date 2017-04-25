Олег Знарок: "Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира"

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал о планах на чешский этап Евротура. Он добавил, что состав на чемпионат мира будет назван после игры с олимпийской сборной.

– Три матча Евротура – важный этап подготовки к чемпионату мира. Нам предстоят три встречи с сильными соперниками, в которых мы посмотрим в деле выбранных нами кандидатов. После возвращения 2 мая мы проведем контрольный матч с олимпийской сборной, которая в эти же дни сыграет на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге, и уже тогда примем окончательное решение по составу на мировое первенство.

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