Василевский, Мозякин и Кучеров выступят на Чешских играх в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал состав, который выступит на четвертом этапе Евротура – Чешских играх. Турнир пройдет с 27 по 30 апреля. Сборная России свой первый матч проведет против команды Швеции 27 апреля. 1 мая к сборной присоединится форвард "Чикаго" Артемий Панарин.

Напомним, что сегодня было принято решение не вызывать для участия в чемпионате мира Сергея Бобровского.

Состав сборной России на Чешские игры:

вратари: Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев (Нефтехимик);

защитники: Андрей Миронов (Динамо М), Антон Белов, Андрей Зубарев, Артем Зуб (все – СКА), Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – Металлург Мг), Иван Проворов (Филадельфия), Владислав Гавриков (Локомотив), Богдан Киселевич (ЦСКА);

нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – Тампа-Бэй), Сергей Мозякин (Металлург Мг), Анатолий Голышев (Автомобилист), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Антон Бурдасов (Авангард), Владимир Ткачев (Ак Барс), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все – СКА), Роман Любимов (Филадельфия).

Календарь Чешских игр