Василевский, Мозякин и Кучеров выступят на Чешских играх в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России назвал состав, который выступит на четвертом этапе Евротура – Чешских играх. Турнир пройдет с 27 по 30 апреля. Сборная России свой первый матч проведет против команды Швеции 27 апреля. 1 мая к сборной присоединится форвард "Чикаго" Артемий Панарин.
Напомним, что сегодня было принято решение не вызывать для участия в чемпионате мира Сергея Бобровского.
Состав сборной России на Чешские игры:
вратари: Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев (Нефтехимик);
защитники: Андрей Миронов (Динамо М), Антон Белов, Андрей Зубарев, Артем Зуб (все – СКА), Алексей Береглазов, Виктор Антипин (оба – Металлург Мг), Иван Проворов (Филадельфия), Владислав Гавриков (Локомотив), Богдан Киселевич (ЦСКА);
нападающие: Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба – Тампа-Бэй), Сергей Мозякин (Металлург Мг), Анатолий Голышев (Автомобилист), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Антон Бурдасов (Авангард), Владимир Ткачев (Ак Барс), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все – СКА), Роман Любимов (Филадельфия).
- Нефтехимик (Хоккей)
- Ак Барс
- Локомотив Яр
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (футбол)
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Чикаго Блэкхокс
- Динамо Москва (хоккей)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Филадельфия Флайерз
- Антон Белов (хоккей)
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Антон Бурдасов
- Евгений Дадонов
- Никита Гусев
- Никита Кучеров
- Вадим Шипачев
- Владислав Наместников
- Андрей Зубарев
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Сергей Плотников
- Виктор Антипин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Андрей Миронов
- Илья Сорокин
- Роман Любимов
- Анатолий Голышев
- Иван Проворов
- Андрей Светлаков
- Андрей Кареев
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков
- Алексей Береглазов