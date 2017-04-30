Олег Знарок: "Травмы Ничушкина и Голышева могут оказаться серьезными"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Чехии (4:3 Б) отметил, что травмы форвардов Валерия Ничушкина и Анатолия Голышева могут быть серьезными. Специалист подчеркнул, что команда завершила Евротур на положительной ноте.

- Важно, что завершили турнир на положительной ноте?

- Конечно, ребята - молодцы, бились до самого конца и выиграли

- Но по игре, наверное, было больше вопросов, чем в прошлых матчах?

- Нет, не сказал бы. Просто сегодня мы чаще действовали в меньшинстве, чем в большинстве. Можно сказать, наигрывали меньшинство (смеется).

- Как ситуация с получившими в первом периоде повреждения Ничушкиным и Голышевым?

- Сначала врачи сказали, что все не очень хорошо. Но потом им сделали уколы, и ребят хватило на всю игру. Что будет с ними завтра пока неизвестно.

- Каковы планы команды до старта чемпионата мира?

- Это не секрет. Завтра возвращаемся домой. На послезавтра запланирована вечерняя тренировка. В Германию мы улетаем 3-го мая.