22:54 | ХОККЕЙ — Европа

Олег Знарок: "Травмы Ничушкина и Голышева могут оказаться серьезными"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча против сборной Чехии (4:3 Б) отметил, что травмы форвардов Валерия Ничушкина и Анатолия Голышева могут быть серьезными. Специалист подчеркнул, что команда завершила Евротур на положительной ноте.

- Важно, что завершили турнир на положительной ноте?

- Конечно, ребята - молодцы, бились до самого конца и выиграли

- Но по игре, наверное, было больше вопросов, чем в прошлых матчах?

- Нет, не сказал бы. Просто сегодня мы чаще действовали в меньшинстве, чем в большинстве. Можно сказать, наигрывали меньшинство (смеется).

- Как ситуация с получившими в первом периоде повреждения Ничушкиным и Голышевым?

- Сначала врачи сказали, что все не очень хорошо. Но потом им сделали уколы, и ребят хватило на всю игру. Что будет с ними завтра пока неизвестно.

- Каковы планы команды до старта чемпионата мира?

- Это не секрет. Завтра возвращаемся домой. На послезавтра запланирована вечерняя тренировка. В Германию мы улетаем 3-го мая.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Czechplayer

Сорри, я имел в виду фразу "мы сегодня много играли в меньшинстве"

23:08

Czechplayer

Фраза "мы сегодня много играли в большинстве" сказана для кого? По штрафным минутам 6-6, о чем он говорит? Скорее всего, после судейства СКА в КХЛ, Знарку трудно смириться с равным количеством штрафа.

23:07