Олег Браташ: "Кравцов все время пытается сыграть "по-игроцки"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над Белоруссией в рамках товарищеского турнира Кубок "АЛРОСА" (1:0 ОТ) прокомментировал игру нападающего Виталия Кравцова​.

– По ходу игры у Кравцова был отличный момент.

– И не один, – цитирует пресс-служба ФХР Браташа. – Например, выход один в один – Кравцов талантливый и техничный парень, но тем не менее вратаря соперника он переиграть не смог.

– Надо больше тренироваться?

– Может, надо больше отдыхать – я не знаю.

– У ребят остались силы на третий матч?

– Мы надеемся на это. В принципе, на турнире все находятся в равных условиях.

– У Кравцова был момент, когда он явно мог бросать, но решил отдать шайбу партнеру. Мог ли на его решение повлиять тот факт, что он в сборной, где надо стараться играть на партнера – о чем всегда говорят в отечественном хоккее?

– Кравцов все время пытается сыграть "по-игроцки": ищет завершение атаки, ее интересное продолжение, он – креативщик.