18:20 | ХОККЕЙ — Европа

Олег Браташ: "К первому матчу с Францией готовится Сорокин, Бурдасов приболел"

0
0
0
0

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что в контрольных встречах с командой Франции в воротах россиян сыграют Илья Сорокин и Эмиль Гарипов. Встречи с французами состоятся 13 и 15 апреля на арене имени Белоусова в Челябинске.

– Окончательно вратаря назовем в четверг, но сыграть в первом матче готовится Сорокин, – цитирует "Р-Спорт" Браташа. – Планируем, что в Челябинске по матчу сыграют Сорокин и Эмиль Гарипов. Антон Бурдасов приболел и не сыграет в первом матче с французами.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170412/1118984631.html

0
0
0
0
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...