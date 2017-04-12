Олег Браташ: "К первому матчу с Францией готовится Сорокин, Бурдасов приболел"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ заявил, что в контрольных встречах с командой Франции в воротах россиян сыграют Илья Сорокин и Эмиль Гарипов. Встречи с французами состоятся 13 и 15 апреля на арене имени Белоусова в Челябинске.

– Окончательно вратаря назовем в четверг, но сыграть в первом матче готовится Сорокин, – цитирует "Р-Спорт" Браташа. – Планируем, что в Челябинске по матчу сыграют Сорокин и Эмиль Гарипов. Антон Бурдасов приболел и не сыграет в первом матче с французами.