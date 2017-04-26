Кучеров - в звене с Гусевым и Наместниковым перед матчем со Швецией

Сегодня сборная России провела тренировку в преддверии вынесенного матча Чешских игр против команды Швеции. Форварды "Тампы" Владислав Наместников и Никита Кучеров вышли на лед в одном звене с нападающим СКА Никитой Гусевым.
Национальная команда тренировалась в следующих звеньях:
вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев
белые: Антон Белов – Виктор Антипин, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;
красные: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
зеленые: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин – Вадим Шипачев;
синие: Алексей Береглазов – Артем Зуб, Роман Любимов – Андрей Светлаков – Антон Бурдасов – Анатолий Голышев.
Напомним, матч Швеция – Россия состоится завтра, 27 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Саша ИЗ Симферополя
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