Кучеров - в звене с Гусевым и Наместниковым перед матчем со Швецией

Сегодня сборная России провела тренировку в преддверии вынесенного матча Чешских игр против команды Швеции. Форварды "Тампы" Владислав Наместников и Никита Кучеров вышли на лед в одном звене с нападающим СКА Никитой Гусевым.

Национальная команда тренировалась в следующих звеньях:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Андрей Кареев

белые: Антон Белов – Виктор Антипин, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников;

красные: Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

зеленые: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин – Вадим Шипачев;

синие: Алексей Береглазов – Артем Зуб, Роман Любимов – Андрей Светлаков – Антон Бурдасов – Анатолий Голышев.

Напомним, матч Швеция – Россия состоится завтра, 27 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.