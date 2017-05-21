Койву поблагодарил Юрзинова за попадание в Зал славы ИИХФ

Бывший нападающий сборной Финляндии Саку Койву поблагодарил российского тренера Владимира Юрзинова за работу на протяжении всей карьеры. Сегодня финн был введен в Зал славы ИИХФ. Церемония проходила в Немецком спортивном и олимпийском музее Кельна.

– Я бы хотел особенно поблагодарить Владимира Юрзинова, который предоставил мне шанс начать профессиональную карьеру в ТПС, – цитирует "Р-Спорт" Койву. – Конечно же, хочу поблагодарить все клубы, за которые выступал в своей жизни, "Анахайм" и "Монреаль". Моя международная карьера началась именно в Германии, и сейчас я завершаю круг, вступая в Зал славы здесь.

Койву играл в НХЛ с 1995 по 2014 год за такие команды, как "Монреаль" и "Анахайм". Всего в лиге он провел 1124 матча и набрал 832 (255+577) очка. Финн является серебряным призером Олимпийских игр-2006, а также трехкратным бронзовым призером – 1994, 1998 и 2010 годов.