Илья Ковальчук: "Хочу сыграть за сборную на Кубке Первого канала"

Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что хотел бы сыграть за сборную России на Кубке Первого канала. 33-летний хоккеист подчеркнул, что в национальную команду игрок любого возраста приезжает с удовольствием.

– Посмотрим. Будет зависеть от нашего состояния, от тренерского штаба, – цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ. - У нас впереди 8-10 матчей, и нужно набирать хорошую форму, чтобы в тонусе подойти к турниру. За сборную всегда хочется сыграть. Это огромная честь. Сколько бы тебе ни было лет, ты с огромным удовольствием приезжаешь в эту атмосферу. Сейчас в сборной играет много молодых ребят, и дай бог, чтобы у них все получилось.