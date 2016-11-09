12:54 | ХОККЕЙ — Европа

Илья Ковальчук: "Хочу сыграть за сборную на Кубке Первого канала"

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Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что хотел бы сыграть за сборную России на Кубке Первого канала. 33-летний хоккеист подчеркнул, что в национальную команду игрок любого возраста приезжает с удовольствием.

– Посмотрим. Будет зависеть от нашего состояния, от тренерского штаба, – цитирует Ковальчука пресс-служба КХЛ. - У нас впереди 8-10 матчей, и нужно набирать хорошую форму, чтобы в тонусе подойти к турниру. За сборную всегда хочется сыграть. Это огромная честь. Сколько бы тебе ни было лет, ты с огромным удовольствием приезжаешь в эту атмосферу. Сейчас в сборной играет много молодых ребят, и дай бог, чтобы у них все получилось.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/09/327082.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MAKKOR

А на Кубке Стенли???)))))))))))))))))))))))))))))))

13:15

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