Игорь Никитин: "Участие Киселевича в матче со шведами под вопросом"

Тренер сборной России Игорь Никитин после победы над командой Финляндии в стартовом матче на Кубке Карьяла (5:1) рассказал, что защитник Богдан Киселевич пропустил тренировку из-за легкого недомогания. По словам специалиста, участие российского защитника в субботнем матче против сборной Швеции на данный момент находится под вопросом.

– Киселевича не было на тренировке, он приболел, – рассказал Никитин. – Не знаю, сможет ли он сыграть в субботу. Завтра посмотрим.

– С вратарем на следующую встречу уже определились?

– Завтра будет ясно, кто сыграет.

– В защите только одно сочетание осталось из матча. Стоит ожидать ротации?

– Это все из-за болезни Киселевича.

– Какие у команды есть резервы? В чем надо расти?

– Расти всегда нужно. Это же спорт. Нужно свою состоятельность доказывать каждый день. Та игра была вчера, следующая – завтра.