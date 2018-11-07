Григоренко, Локтионов и Капризов – в первой тройке сборной России перед Кубком "Карьяла"

Сегодня в Хельсинки проходит тренировка сборной России перед стартом Кубка "Карьяла". Завтра наша команда сыграет против Финляндии. Сборная занимается в следующих сочетаниях:



Вратари: Шестеркин, Сорокин, Коновалов;

"Белые": Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Локтионов – Капризов;

"Синие": Хафизуллин – Василевский, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

"Красные": Баранцев – Елесин, Голышев – Зернов – Михеев;

"Черные": Педан – Зуб, Телегин – Кадейкин – Кетов;

"Желтые": Антипин, Слепышев – Шалунов – Дергачев;



