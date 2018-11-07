Григоренко, Локтионов и Капризов – в первой тройке сборной России перед Кубком "Карьяла"

Сегодня в Хельсинки проходит тренировка сборной России перед стартом Кубка "Карьяла". Завтра наша команда сыграет против Финляндии. Сборная занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Коновалов;
"Белые": Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Локтионов – Капризов;
"Синие": Хафизуллин – Василевский, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
"Красные": Баранцев – Елесин, Голышев – Зернов – Михеев;
"Черные": Педан – Зуб, Телегин – Кадейкин – Кетов;
"Желтые": Антипин, Слепышев – Шалунов – Дергачев;
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