18:34 | ХОККЕЙ — Европа

Формат Евротура может быть изменен с 2018 года

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что с сезона-2018/19 в формате Евротура могут произойти изменения. Руководитель федерации отметил, что рассматривается вопрос об увеличении числа участников турнира. На данный момент в Евротуре принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

– Обсуждался вопрос по будущему Евротура: комитет по организации соревнований ИИХФ прислал свои предложения, но мы, четыре страны, должны это обсудить, – цитирует ТАСС Третьяка. – Окончательное решение мы примем, когда все четыре страны соберутся вместе, поскольку это наш проект. Речь идет об увеличении участников Евротура, хотя мы и так играем матчи "Еврочелленджа", но это все будет в другом ракурсе. ИИХФ хочет внести изменения с сезона-2018/19.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3846853

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