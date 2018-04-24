Девять игроков СКА - в составе сборной России на четвертый этап Евротура

Тренерский штаб сборной России определился с составом на четвертый этап Евротура. На предстоящем турнире за национальную команду выступят четыре представителя НХЛ: Евгений Дадонов, Максим Мамин, Павел Бучневич и Никита Сошников.

Полный состав сборной России на четверый этап Евротура:

Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" М);

защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба - ЦСКА);

нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все - СКА), Алексей Кручинин ("Трактор"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба - "Флорида"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – "Авангард").

Пресс-служба ФХР отметила, что вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – "Ак Барс"), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), а также Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) будут находиться в Москве, где продолжат проходить реабилитацию и будут тренироваться по индивидуальной программе.

Также федерация выразила благодарность за выступление Александру Дергачеву, Дмитрию Кагарлицкому и Антону Слепышеву, добавив, что команда продолжает рассчитывать на них в дальнейшем.

Расписание матчей сборной России на четвертом этапе Евротура



26 апреля. Хельсинки (вынесенный матч) Финляндия – Россия. Начало - 18.30*;

28 апреля. Стокгольм. Швеция – Россия. Начало - 16.30;

29 апреля. Стокгольм. Россия – Чехия. Начало - 13.00.

* - по московскому времени