Девять игроков СКА - в составе сборной России на четвертый этап Евротура

Тренерский штаб сборной России определился с составом на четвертый этап Евротура. На предстоящем турнире за национальную команду выступят четыре представителя НХЛ: Евгений Дадонов, Максим Мамин, Павел Бучневич и Никита Сошников.
Полный состав сборной России на четверый этап Евротура:
Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" М);
защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба - ЦСКА);
нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все - СКА), Алексей Кручинин ("Трактор"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Максим Мамин, Евгений Дадонов (оба - "Флорида"), Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Никита Сошников ("Сент-Луис"), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – "Авангард").
Пресс-служба ФХР отметила, что вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – "Ак Барс"), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), а также Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) будут находиться в Москве, где продолжат проходить реабилитацию и будут тренироваться по индивидуальной программе.
Также федерация выразила благодарность за выступление Александру Дергачеву, Дмитрию Кагарлицкому и Антону Слепышеву, добавив, что команда продолжает рассчитывать на них в дальнейшем.
Расписание матчей сборной России на четвертом этапе Евротура
26 апреля. Хельсинки (вынесенный матч) Финляндия – Россия. Начало - 18.30*;
28 апреля. Стокгольм. Швеция – Россия. Начало - 16.30;
29 апреля. Стокгольм. Россия – Чехия. Начало - 13.00.
* - по московскому времени
- Ак Барс
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- Трактор
- Авангард Омск
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Динамо Москва (хоккей)
- Амур
- Станислав Галиев
- Василий Кошечкин
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Виктор Тихонов (младший)
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Илья Каблуков
- Антон Белов (хоккей)
- ФХР
- Алексей Марченко
- Евгений Дадонов
- Динар Хафизуллин
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
- Алексей Кручинин
- Егор Яковлев (СКА)
- Павел Бучневич
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Никита Трямкин
- Александр Барабанов
- Максим Шалунов
- Кирилл Семенов
- Кирилл Капризов
- Илья Михеев
- Никита Сошников
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков
- Алексей Бывальцев
- Алексей Береглазов
- Иван Бочаров