"Давос" обыграл минское "Динамо" на Кубке Шпенглера

"Давос" в матче Кубка Шпенглера обыграл минское "Динамо" со счетом 5:4.
Кубок Шпенглера
Группа Каттини
"Динамо" (Минск) - "Давос" - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Голы: Клинкхаммер - 1 (мен.), 4:54 - 1:0. Холл - 1 (бол., Шор, Рууту), 16:03 - 1:1. Шнибергер - 1 (бол., Корви), 21:28 - 1:2. Линдгрен - 1 (Рууту, Д. Визер), 22:17 - 1:3. Шор - 1 (бол., Ледин), 29:31 - 1:4. Карабань - 1, 29:46 - 2:4. Павлович - 1, 30:38 - 3:4. Корви - 1, 41:40 - 3:5. Павлович - 2 (бол., Клинкхаммер), 47:35 - 4:5.
Вратари: Лаланд - Ниффелер.
Штраф: 12 - 12.
Судьи: Виннерборг, Легго.
28 декабря. Давос. Vaillant Arena.