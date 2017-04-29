Чехия обыграла Швецию

Сборная Чехии выиграла у Швеции во втором матче Чешских игр. На двоих команды забросили 12 шайб.

В заключительном туре турнира чехи сыграют с Россией, а шведы - с Финляндией.

Еврохоккейтур

Чешские игры

Чехия - Швеция - 8:4 (1:2, 3:1, 4:1)

Голы: Кундратек - 1 (Ганзл), 3:57 - 1:0. Кемпе - 1 (Й. Клингберг), 17:07 - 1:1. Й. Клингберг - 2 (Крюгер, Экман-Ларссон), 19:15 - 1:2. Ландескуг - 2 (бол., Й. Клингберг, Экман-Ларссон), 28:25 - 1:3. Бирнер - 2 (Ржепик, Крейчик), 30:39 - 2:3. Коварж - 4 (бол., Киндл, Шулак), 36:42 - 3:3. Шимек - 1 (Ворачек), 37:26 - 4:3. Холик - 3 (Кемпны, Ворачек), 48:11 - 5:3. Й. Клингберг - 3 (бол.), 54:20 - 5:4. Червенка - 2 (бол., Ворачек), 56:31 - 6:4. Кемпны - 1 (бол., Ворачек), 58:32 - 7:4. Шимек - 2 (п.в., Ганзл), 59:11 - 8:4.

Вратари: Францоуз - Лэк (58:52 - 59:11).

Штраф: 12 - 16.

29 апреля. Ческе-Будеевице. "Будвар Арена".