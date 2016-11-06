Борис Михайлов: "По накалу матч с чехами мне понравился больше всех на Кубке "Карьяла"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов после победы сборной России над сборной Чехии (3:0) в матче Кубка "Карьяла" подчеркнул, что встреча была боевой. Подопечные Олега Знарка одержали три победы в трех играх турнира - ранее они обыграли финнов (5:1) и шведов (3:2).

- Была интересная, боевая игра, - подчеркнул Михайлов. - Сборная Чехии не хотела уступать, потому что борьба шла за первое место. Наши ребята молодцы, здорово сыграли, победили уверенно и надежно. Если говорить о трех проведенных матчах на Кубке "Карьяла", мне больше понравилась встреча с Чехами именно по накалу. Наши ребята показали характер и мастерство. Я доволен результатом.

- Многие ли хоккеисты сделали серьезную заявку на поездку на чемпионат мира?

- Это больше вопрос к тренерскому штабу, но, по крайней мере, эта молодая команда заявила о себе в полный голос и сказала: "Господа тренеры сборной, смотрите, мы тоже кое-что умеем!".

- А на Кубок Первого канала должен поехать нынешний состав или его нужно подкрепить более опытными игроками?

- Я бы хотел видеть в команде и более опытных хоккеистов, которые были бы стержнем сборной, знающих, что такое победы, а рядом с ними выступали бы те ребята, которые сейчас играли на Евротуре.

- В прошлом году на всех этапах Евротура мы выигрывали всего по одному матчу. А сейчас одержали три победы. Стоит ли делать из этого какие-то выводы или это случайность?

- По игре я бы не сказал, что это была случайность. Россияне очень организованно сыграли в обороне, в атаке, были хорошие моменты на контратаках, которые мы использовали.

- Было ли что-то, что не понравилось в игре нашей сборной, в чем надо добавлять?

- Я бы не хотел после такой уверенной победы говорить какие-то негативные вещи в адрес нашей команды, которая заняла первое место на турнире. Ошибки должны разбирать и оценивать тренеры сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)