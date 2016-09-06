"Автомобилист" сыграет с "Лугано" в стартовом матче Кубка Шпенглера

Стал известен календарь Кубка Шпенглера-2016, информирует официальный сайт "Автомобилиста". Шесть команд разделены на две группы. В группу TORRIANI попали "Лугано", "Автомобилист" и "Маунтфилд". В группу под названием CATTINI вошли "Давос", минское "Динамо" и сборная Канады.

Начнется турнир 26 декабря, и откроет его матч между "Лугано" и "Автомобилистом". Проигравший на следующий день встречается с "Маунтфилдом" (27 декабря), а победитель сыграет с чешским клубом через день (28 декабря).

Победители в каждой из групп попадают в полуфинал и в четвертый день соревнований отдыхают. Остальные команды в этот день разыграют между собой еще две путевки. Полуфиналы пройдут 30 декабря, а финал по традиции состоится 31 декабря.